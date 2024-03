Centraal Joods Overleg haalt hard uit over demo's vlak bij opening Holocaustmuseum: "Onuitwisbare smet"

Het Centraal Joods Overleg (CJO), de belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap in Nederland, heeft in een brief aan demissionair premier Rutte hard uitgehaald naar de demonstraties van afgelopen zondag tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Volgens het Joods Overleg heeft er een 'diep gevoel van verbittering' zich genesteld in de gemeenschap en noemt de demonstraties een 'regelrechte belediging' en een 'onuitwisbare smet' op de opening.

"De acties van de demonstranten, die respectloos en beledigend waren, zijn een uitstekend voorbeeld van wat er aan antisemitisme nog steeds leeft in onze samenleving", schrijft het CJO. 'Hoe kon dit gebeuren?' Het Joods Overleg vraagt zich vooral af hoe het heeft kunnen gebeuren dat er antisemitische leuzen werden geroepen naar de vele Joodse aanwezigen. Iets wat de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam zich eerder ook al afvroeg. "Dit had voorkomen moeten worden uit respect voor degenen die zijn omgekomen tijdens de Holocaust en de overlevenden", aldus het CJO. "Dat dit is nagelaten is een onuitwisbare smet op het museum dat in Nederland geacht wordt het verhaal van de Holocaust te vertellen. Een diep gevoel van verbittering heeft zich genesteld in de joodse gemeenschap."

Veel reacties op demonstraties Naar aanleiding van de demonstraties op het Waterlooplein en bij het Nationaal Holocaustmuseum aan de Plantage Middenlaan kwamen er veel reacties op burgemeester Femke Halsema. Velen vroegen zich af hoe het kon dat de demonstranten zo dichtbij de aanwezige bezoekers konden staan. De burgemeester liet eerder in een reactie weten dat Amsterdam zich aan de wet voor demonstraties houdt en dat 'tegendemonstraties binnen zicht- en gehoorsafstand gehouden worden'. "Het recht op demonstreren hoort bij een vrije en democratische samenleving. Het tegengeluid van de demonstranten was op momenten luid en emotioneel. De politie heeft ervoor gezorgd dat alle genodigden de hele dag veilig waren", aldus Halsema.

Ook vanuit zowel de gemeentelijke als de landelijke politiek kwamen reacties op Halsema. Zo Twitterde Geert Wilders dat het een 'ongekende schande' was dat de demonstranten zo dichtbij mochten komen. "Het riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam. Onverantwoord." Rutte mengde zich op zijn beurt ook in het debat: "Eén ding is zeker: als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven onze burgemeesters geen politiek." Debat in de gemeenteraad Volgende week vindt er een debat in de gemeenteraad plaats over de demonstraties rond de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Burgemeester Halsema komt binnenkort met een brief aan de gemeenteraad waarop zij hier ook op ingaat. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat Halsema persoonlijk in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, ook met de opstellers van de brief die de Liberaal Joodse Gemeente heeft gestuurd.