Rutte mengt zich in demonstratie-debat: 'Burgemeesters bedrijven geen politiek'

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft het vanavond in een bericht op X opgenomen voor burgemeester Halsema. Dat deed hij in een reactie op een bericht van PVV-leider Geert Wilders.

Wilders noemde een 'ongekende schande' dat de demonstranten die gisteren in de buurt van het Nationaal Holocaustmuseum stonden zo dichtbij mochten komen. "Het riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam. Onverantwoord", schreef hij op X.

Rutte is het daar niet mee eens. "Beste Geert, We hadden allemaal gewild dat de opening van het Nationaal Holocaustmuseum gisteren rustig zou zijn verlopen", antwoordde hij. "Maar één ding is zeker: als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven onze burgemeesters geen politiek. Mark."

Wilders was niet te spreken over dat antwoord. "Rutte steunt Halsema. Ik steun Joods Nederland", concludeerde hij.

Het is opmerkelijk dat Rutte zich als premier in deze discussie mengt. Over anderhalve week gaan gemeenteraadsleden, op verzoek van zijn eigen VVD, nog over de keuze voor de demonstratielocatie debatteren tijdens een commissievergadering in de Stopera.

Halsema liet vandaag aan AT5 weten dat ze zich aan de wet gehouden heeft, omdat daarin zou staan dat 'tegendemonstraties binnen zicht- en gehoorafstand gehouden mogen worden'.