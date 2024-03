Politie arresteert dertien mensen bij demonstraties tegen komst Israëlische president

Volgens de politie zijn de demonstraties over het algemeen 'goed en rustig' verlopen. Wel zorgde een kleine groep kortstondig voor een 'grimmige sfeer' op het Waterlooplein. Dertien mensen zijn aangehouden, waaronder voor het verstoren van de openbare orde en vernieling. De politie schrijft dat er stenen zijn gegooid en ook een politiebus zou zijn vernield. De verdachten zitten op dit moment nog vast en worden gehoord door de recherche.

Eieren en vuurwerk

Op het Waterlooplein is door een kleine groep demonstranten gegooid met eieren en vuurwerk. Politiebusjes zijn beklad met verf en de mobiele eenheid moest mensen van een politiebus afhalen. Hierbij heeft ME klappen uitgedeeld met de wapenstok.

Niet veel later heeft de organisatie van de demonstratie de demonstratie beëindigd, waarna de groep uit elkaar is gegaan. Een groep van ongeveer tweehonderd personen is gaan lopen door het centrum. "Op enig moment is opnieuw kort een grimmige situatie ontstaan, waarbij personen stenen hebben gegooid naar de politie."