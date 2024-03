Nieuw broedplaatsbeleid: meer ruimte voor kunstenaars uit Zuidoost, Nieuw-West en Noord

Het college van B en W introduceert een nieuw broedplaatsenbeleid, omdat zij wil dat Amsterdammers in alle wijken in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Er wordt in totaal 600.000 euro vrijgemaakt voor programmering in broedplaatsen. "Daarin wordt de voorkeur gegeven aan lokale organisaties, actief samengewerkt met maatschappelijke programma's en culturele instellingen", aldus de gemeente.

De gemeente laat weten dat de broedplaatsen toegankelijker worden voor kunstenaars, met name uit Zuidoost, Nieuw West en Noord. In deze stadsdelen zouden bestaande broedplaatsen sterk ondervertegenwoordigd zijn. Daarnaast moeten de broedplaatsen toegankelijker worden voor kunstenaars met een mbo-achtergrond. In het broedplaatsenbeleid 2023- 2026 staat dat de broedplaatsen niet alleen werkruimtes bieden, maar ook ruimte geven aan kunstenaarschap, maatschappelijke initiatieven en (nacht)programmering.

'Kloppende hart'

Volgens wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) vormen broedplaatsen het kloppende hart van de bruisende kunst- en creatieve scene in Amsterdam. "Ze zijn essentieel voor het ondersteunen en bevorderen van de artistieke vitaliteit van onze stad, omdat ze makers in staat stellen om ateliers, werkplaatsen, en repetitieruimten te huren tegen betaalbare tarieven." Op deze manier kunnen kunstenaars zich richten op hun werk en hoeven zij zich geen zorgen te maken over de hoge huurprijzen in de stad.

Het nieuwe beleid voor broedplaatsen zorgt volgens Meliani voor een 'broedplaatscultuur die de volledige rijkdom op het gebied van kunst en cultuur in de stad weerspiegelt'.

Talent

Er zijn volgens de gemeente veel getalenteerde kunstenaars en creatieven, waarvan een groot deel moeite heeft met het vinden van een goede plek om te creëren. "Broedplaatsen zoals ACTA, De Kazerne, Bajesdorp, Lycka, de Rietwijker en Tigola 85 zijn nu al creatieve centra met een grote betekenis voor hun omgeving. Ze werken niet alleen samen met de omliggende buurt, maar trekken ook veen onontdekt talent aan", aldus de gemeente.

Op dit moment zijn er in de Metropoolregio Amsterdam ruim tachtig actieve broedplaatsen, die worden ondersteund door de gemeente. De helft van de broedplaatsen is permanent, de andere helft tijdelijk.