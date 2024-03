Taakstraf voor man die slachtoffer met houten balk op hoofd sloeg na ruzie om geld

Een 45-jarige man is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij in maart vorig jaar een man meermaals met een houten balk op zijn hoofd sloeg. Volgens de verdachte ontstond de onenigheid omdat zijn Grindr-date, ook met geweld, geld eiste voor seks. Maar het slachtoffer heeft een andere verklaring.

De aanleiding voor het handelen van de man is volgens de rechtbank onduidelijk, omdat de verklaringen van de verdachte en het slachtoffer sterk uiteenlopen. Zo zou de verdachte hebben verklaard dat hij via Grindr een afspraak had gemaakt met het slachtoffer. Volgens de verdachte zouden zij vervolgens seks hebben gehad en vroeg het slachtoffer de man daarna om geld.

Het slachtoffer kwam met een ander verhaal. Volgens hem zou hij naar de woning van de verdachte zijn gegaan om geld op te halen voor wiet die hij al eerder aan de verdachte had verkocht. In het gesprek over het geld zou de verdachte doorgedraaid zijn en hem met een houten paal van de grond in zijn richting hebben geslagen.

Volgens de rechtbank is het niet aannemelijk dat de verdachte zichzelf moest verdedigen, maar dat hij het slachtoffer zwaar mishandelde, staat wel vast: "Het slachtoffer heeft er lichte verwondingen aan overgehouden, maar dat is niet aan de terughoudendheid van de verdachte te danken. Hij heeft immers bovenhands en met kracht geslagen"

Straf

Hoewel het volgens de rechter om een ernstig misdrijf gaat, krijgt de verdachte alleen een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechtbank heeft dat te maken met de problemen waarmee de man kampt. Er zou sprake zijn van een 'zorgelijke leefsituatie' vanwege psychische problemen en het gebrek aan een woning en dagbesteding. Omdat de verdachte nu zorg krijgt bij het Leger des Heils, denkt de reclassering dat de situatie van de man alleen maar zou verslechteren als hij een zware straf zou krijgen. De rechter gaat daar dus in mee.