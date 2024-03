Burgemeester Halsema bezoekt flat Kikkenstein na explosies: "Schrik is groot"

Burgemeester Halsema heeft een bezoek gebracht aan de flat Kikkenstein in Zuidoost. Daar ging zondag een explosief af. Het was de derde explosie in een straal van tweehonderd meter binnen 24 uur.

De burgemeester werd bij haar bezoek vergezeld door Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost. "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", schrijft de burgemeester op Instagram. "Maar de schade is aanzienlijk en de schrik is groot bij buurtbewoners. Ik begrijp de zorgen en het gevoel van onveiligheid dat dit met zich meebrengt voor de buurt."

De explosie zorgde zondagmiddag rond 12.00 uur voor een flinke ravage. Ook brak er brand uit. Een appartement in de flat raakte dusdanig beschadigd dat de bewoner er voorlopig niet kan wonen. Zaterdagmiddag ging er al aan explosief af aan de Kormelinkweg, in de nacht van zaterdag op zondag gebeurde dat bij het Kruitberghof, allebei in de buurt van Kikkenstein. Of de explosies iets met elkaar te maken hebben wordt onderzocht, er zijn nog geen verdachten aangehouden.