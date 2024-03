Documentaire over moord op Kerwin Duinmeijer: "Dader had geen spijt"

De moord op de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Lucas, beter bekend als Kerwin Duinmeijer, die in 1983 werd doodgestoken door een skinhead, staat ruim 40 jaar later nog altijd symbool voor racisme. Over de impact van de aanslag op zijn naasten en de samenleving is de documentaire 'Kerwin' gemaakt. Vandaag, op de internationale dag tegen racisme, spreekt AT5 oud-rechercheur Dick Kloosterboer die onderzoek deed naar de moord.

In de nacht van 20 op 21 augustus 1983 steekt de 16-jarige skinhead Nico Bodemeijer de jonge Kerwin in zijn buik na een woordenwisseling bij een shoarmazaak in de Damstraat. De tiener rent naar de Dam om aan zijn belagers te ontkomen en wil in een taxi stappen. Maar de chauffeur neemt hem niet mee en wacht op de ambulance, die pas twintig minuten later arriveert. Kerwin overlijdt kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Racistisch motief

De nu 77-jarige Kloosterboer werkte destijds op bureau Warmoesstraat en verhoorde de dader, Nico Bodemeijer, die zich na de fatale nacht aangaf bij het politiebureau. Kloosterboer: "Iedere moord is een schok, maar dit, met een racistisch motief, dat geeft een extra accent."

De oud-rechercheur weet zich nog goed de koelbloedige houding van de skinhead te herinneren. "Onverschillig. Hij had geen spijt." Op het politiebureau ving hij een gesprek op tussen Bodemeijer en een andere verdachte skinhead. Wat daar gezegd werd is Kloosterboek altijd bijgebleven. "Bodemeijer zei: "Dat ik moet zitten vind ik niet zo erg, maar dat ik moet zitten voor een neger vind ik wèl erg". In januari 2012 overleed Bodemeijer.

Demonstraties

De moord op de 15-jarige Kerwin ging de geschiedenis in als de eerste racistische moord in Nederland en leidde tot grote maatschappelijke verontwaardiging. Kerwins broer Purley Lucas vertelt in de documentaire over de menigte die kort na de moord massaal de straat op ging om te demonstreren tegen racisme. "Het waren rijen van 40 of 50 mensen naast elkaar en dan door naar achteren. Zwart, wit, oranje, geel, het leek wel of heel Amsterdam aan de loop was."