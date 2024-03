Hoeveelheid coke en meth in Amsterdams rioolwater opnieuw gestegen

In het Amsterdamse riool zijn van alle soorten drugs sporen te vinden, van cocaïne en methamfetamine scoort het Amsterdamse rioolwater zelfs het hoogst van Nederland. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. Ook op de internationale ladder is de stad bij meerdere drugs terug te vinden in de top 10. Bij bijna alle drugs die werden gemeten steeg de gevonden hoeveelheid in vergelijking met een jaar geleden, alleen bij amfetamine was de meting minder hoog.

Van de vijf drugs die in het Amsterdamse rioolwater werden onderzocht - cocaïne, cannabis, amfetamine (speed), methamfetamine (meth) en MDMA - werd er het meeste aantal milligram per duizend inwoners aangetroffen van cocaïne. Gemiddeld werd er per dag 1210 milligram gevonden in het afvalwater. Het aantal gemeten cokesporen daalde na jaren stijgen in 2019 eventjes, maar sinds 2020 is het weer een behoorlijke stijgende lijn. In de afgelopen vier metingen steeg dat met 441 milligram.

In Nederland werd het riool van vijf steden onderzocht: Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Leeuwarden én Amsterdam. Het rioolwater uit de stad werd een week lang onderzocht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Westpoort. In het rioolwater werd gezocht naar de meetbare kenmerken en de stof die het lichaam aanmaakt tijdens het afbreken van bepaalde drugs. Aan de hand daarvan kon er worden berekend hoeveel van een soort drugs wordt gebruikt per duizend inwoners per dag.

Dat blijkt uit het onderzoek van EMCDDA , het centrum dat drugsgebruik en verslavingen meet in Europa. Het bureau onderzoekt sinds 2011 het rioolwater in Europese steden, het onderzoek van afgelopen jaar werd gedaan in 88 steden verdeeld over 24 landen. Ook werd er onderzoek gedaan bij een aantal steden buiten het continent, waaronder in Brazilië, Nieuw-Zeeland en Australië.

De stad staat daardoor bovenaan de Nederlandse ranglijst, maar Leeuwarden (1192 milligram) en Rotterdam (1088 milligram) staan niet heel erg ver achter. De drie Nederlandse steden staan ook achter elkaar op de Europese ranglijst: plekken drie, vier en vijf. Alleen in de Catalaanse badplaats Tarragona en in Antwerpen werden er meer cocaïnesporen gevonden. De Belgen steken er wel met kop een schouders bovenuit: 1722 milligram per dag.

10 milligram meer met meth

Naast de hoogste meting van cocaïne, werden er in het Amsterdamse rioolwater ook het meeste aantal sporen van methamfetamine gevonden van Nederland. Het aantal milligram van de sporen van de drug, die onder andere terug te vinden zijn in meth en crystal meth, kwamen terecht op gemiddeld 41 milligram per dag. Daarmee werd de drug overduidelijk het meest gebruikt in Amsterdam. In Eindhoven, de nummer twee op de Nederlandse lijst, werd 10 milligram minder aangetroffen.

Ondanks de nummer 1-notering in Nederland, is Amsterdam niet terug te vinden in de internationale top 20. Opvallend is dat vooral Tsjechische en Duitse steden de internationale ranglijst domineren. Seattle, die als enige Amerikaanse stad meedeed aan het onderzoek, kent overduidelijk de meeste sporen van meth: 1040 milligram per dag. Dat is ongeveer 25 keer zo veel als in Amsterdam.

Top 5 in MDMA en cannabis

Amsterdam is wel weer terug te vinden in de top 20 bij de sporen van MDMA en cannabis, zelfs in de top 5. Al is de stad niet de Nederlandse stad met het hoogste gemiddelde. Qua MDMA-gebruik werd er in het Amsterdamse riool 195 milligram per dag aangetroffen, in Rotterdam was dat met 237 milligram nog wel wat hoger. Respectievelijk zijn de twee steden nummer drie en twee op de internationale ranglijst. Opnieuw voeren de Belgen met Antwerpen de ranglijst aan: 318 milligram per dag.