Coffeeshops blij én teleurgesteld nu Amsterdam niet meer meedoet aan wietproef

Bij de tien coffeeshops, die mee zouden doen aan het wietexperiment in Oost, wordt wisselend gereageerd nu Amsterdam toch geen elfde gemeente wordt in Nederland waar legaal wiet mag worden ingekocht. "Sommigen zijn teleurgesteld en sommigen zijn blij. Ze zijn over het algemeen verrast", aldus Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten.

Gisteren stemde de Tweede Kamer over de wet of ook Amsterdam mag beginnen aan de wietproef en zo als elfde gemeente meedoet. Tien coffeeshops in Oost waren geselecteerd om legale wiet te gaan in- en verkopen. De nieuwe wind in Den Haag - die na de verkiezingen in november is gaan waaien - is voelbaar: de wetswijziging werd verworpen.

Helms: "Ik moet zeggen dat vanuit de telers nog niet zoveel bekend is over variëteit en kwaliteit. Er zijn er wel een aantal klaar, maar om het echt uit te rollen in al die coffeeshops die mee zouden doen, daar is nog wel wat onbekend."

Coalitie

Het wietexperiment, waar al jaren over wordt gepraat, moet duidelijk maken of het Nederlandse gedoogbeleid op de schop moet. In twee van de tien deelnemende steden is net begonnen met het legaal leveren van wiet aan shops.

"Ook het CDA en de ChristenUnie, die in de vorige coalitie hebben gezegd te gaan legaliseren, zeggen nu dat ze dat nooit hebben gewild. Dat geeft ook wel aan wat dat waard is", aldus Helms. Burgemeester Halsema reageerde gisteren ook fel. "Verontrustend dat een meerderheid van de Kamer zich in haar beslissing over het wietexperiment laat leiden door een onjuist sentiment", liet ze aan AT5 weten.

De wietproef in de andere tien steden gaat wel door, maar Amsterdam zit voorlopig dus weer in de wachtkamer. Meerdere coffeeshops in Oost die zouden deelnemen aan het experiment hebben vandaag laten weten geen reactie te willen geven op het nieuws.