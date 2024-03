15-jarige vast voor explosie op klaarlichte dag in Zuidoost

De politie heeft maandag een 15-jarige Amsterdammer aangehouden voor een explosie op klaarlichte dag twee dagen eerder in Zuidoost. Door de klap vloog zowel op straat als in een woning glas rond.

De explosie gebeurde zaterdag rond 15.30 uur aan de Kormelinkweg in Zuidoost. De knal was in de ruime omtrek te horen en veroorzaakte schade aan kozijnen en ruiten. Het is volgens de politie een wonder dat een voorbijganger op de fiets en het gezin met jonge kinderen in de woning niet gewond raakten.

De recherche startte direct een onderzoek. Mede door informatie en herkenning van oplettende Amsterdammers, kwam de politie de 15-jarige verdachte op het spoor. Hij is maandag aangehouden en wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Nadat het aantal explosies vorig jaar verdubbelde, zijn er ook dit jaar opnieuw veel explosies in de stad. De politie meldt er hard aan te werken om de verdachten hiervan op te sporen en vraagt om oplettendheid van omwonenden. "Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang."