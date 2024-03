Voetganger met hoofdwond naar ziekenhuis na aanrijding met tram

Op de Beethovenstraat in Zuid is vanmiddag rond 16.00 uur een tram tegen een voetganger aangereden. Het slachtoffer is met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is nog niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is, ook over de ernst de verwondingen is nog weinig bekend. De straat is enige tijd afgezet geweest, de politie doet onderzoek naar de aanleiding van het ongeluk.