Milieuorganisaties kondigen nieuwe klimaatmars aan, dit keer op de Zuidas

Er komt in mei een klimaatmars op de Zuidas. Dat meldt de Klimaatcrisis Coalitie, een club van acht milieuorganisaties die ook achter de mars op de Dam zat. Nadat afgelopen november 85.000 klimaatdemonstranten naar het Museumplein liepen, moet de mars dit keer dus in het financiële hart van de stad plaatsvinden.

"De meest recente klimaatrapporten liegen er niet om: het klimaat verandert veel sneller dan verwacht", schrijven de organisaties. "Grote vervuilers zijn hoofdverantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Ze verdienen geld ten koste van de gezondheid en veiligheid van samenlevingen wereldwijd. Het is tijd voor een overheid die het belang van mensen boven het belang van winst plaatst."

De organisaties willen dat bedrijven 'in dienst komen te staan van mens en milieu. "Het geld dat dit oplevert gebruiken we voor een rechtvaardigere wereld waarin mensen die nu het hardst worden geraakt - hier en in het buitenland - gecompenseerd worden." Ook eisen ze meer zeggenschap van burgers, werknemers en de overheid bij de besluitvorming van bedrijven en willen ze dat de lasten van verduurzaming meer bij de grote vervuilers komen te liggen.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat er een klimaatmars in de stad wordt georganiseerd. In november trokken 85 duizend klimaatdemonstranten nog naar het Museumplein. Een van hen was de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg.

Palestina

Die mars verliep toen niet geheel vlekkeloos. Tijdens het podiumprogramma op het Museumplein, na de mars, zette de organisatie de microfoon uit van een van de sprekers die een pro-Palestina-leus had geroepen.

Later rukte een demonstrant de microfoon uit de hand van spreker Greta Thunberg met de woorden: "Ik kom hier voor een klimaatdemonstratie, geen politiek standpunt!"

De incidenten zorgden voor verdeeldheid tussen de demonstranten. De Klimaatcrisis Coalitie schreef een dag later dat ze de ontstane onrust betreurden.