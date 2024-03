Financiële problemen bij MacBike: bedrijf achter de rode huurfietsen vreest voortbestaan

Ze zijn onmiskenbaar in het stadsbeeld, de knalrode fietsen die vaak door toeristen worden gebruikt om Amsterdam op te verkennen. De verhuurder van die tweewielers, MacBike, zit in financieel zwaar weer en heeft de medewerkers laten weten dat niet iedereen uitbetaald kan worden.

In een mail aan het personeel, die in handen is van AT5, is te lezen dat het MacBike niet is gelukt om iedereen op 20 maart uit te betalen. Wettelijk moet het loon op 25 maart uitbetaald worden, maar het Amsterdamse bedrijf vraagt werknemers die het kunnen missen, om daarvan af te zien. Het ingehouden loon zou dan in de eerste week van april alsnog uitbetaald worden.

Volgens directeur Bas Oosterhout hebben de financiële problemen voor een deel te maken met de vele regenval. "We hebben de afgelopen vijf maanden regen gehad. Vandaag is het weer niet droog. Die regen is echt funest, want als toerist ga je dan niet voor je lol op de fiets zitten."

Een ander probleem is de coronasteun die de belastingdienst nu met rente terugvraagt. "Dat is eigenlijk gewoon een ordinaire lening", zegt Oosterhout.

Paasweekend

De directeur bekent dat de situatie op dit moment nijpend is. Toch is er volgens hem een stip op de horizon: het Paasweekend. Omdat dat ieder jaar het moment is waarop de toeristenstroom op gang begint te komen, hoopt hij dat het bedrijf het nog een paar dagen kan houden. "Eén mooi weekend en er is niets aan de hand", beweert Oosterhout.

Bij MacBike staan zo'n twintig werknemers op de loonlijst. Drie van hen hebben aangegeven dat ze nog wel even op hun salaris kunnen wachten. Dat ze uiteindelijk uitbetaald zullen worden, staat hoe dan ook vast, benadrukt Oosterhout. Mocht MacBike failliet gaan, dan neemt het UWV de salarissen (inclusief het vakantiegeld en de vakantiedagen) van het bedrijf over.