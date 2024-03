GVB biedt aspirant-trambestuurders hulp bij gevreesde test in strijd tegen personeelstekort

Frankfurther had destijds van het GVB vernomen dat van de duizend mensen die solliciteren er slechts twaalf trambestuurder worden en dus pleitte hij voor een training om de test alsnog te halen.

"Voor praktische en theoretische autorijexamen en voor je eindexamen op school mag je eindeloos oefenen, waarom zou je dan niet een kortdurende training voor deze Viennatest mogen volgen?", redeneerde hij.

Daar is het GVB het mee eens en dus is er hulp voor mensen die de test niet halen. Als de kandidaat de Viennatest niet haalt, dan gaat het bedrijf dat de werving voor het GVB doet met de kandidaat in gesprek om te kijken waar de moeilijkheid lag en of dit te verbeteren is.

"Er is de mogelijkheid om op een computer te oefenen als de kandidaat niet zo computervaardig is. Daarnaast is er ook extra begeleiding als de kandidaat nog niet het benodigde niveau heeft behaald en met extra aandacht dit wel zou kunnen behalen", legt een GVB-woordvoerder uit.