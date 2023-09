Openbaar Vervoer nl Is opleiding tot trambestuurder te moeilijk? "Ik ben een oude knakker en heb het ook gered"

Voormalig gemeenteraadslid Guido Frankfurther heeft een jongensdroom in duigen zien vallen. Hij wil graag een tram besturen, maar zakte voor de eerste de beste test van het GVB. "Binnen een half uur stond ik buiten en was het klaar."

Hij is vicevoorzitter van MKB-Amsterdam en vroeger als gemeenteraadslid verantwoordelijk voor het verkeer in stadsdeel Centrum. De 60-jarige Guido Frankfurther kan dus wel wat, maar voor het besturen van een tram is hij te licht bevonden. Hij ging nat op de zogeheten Vienna Test van het GVB, nog vóór de officiële sollicitatieprocedure. "Dan krijg je bijvoorbeeld een vierkant of een cirkel. Die wordt lichter of donkerder. Als er een zoomgeluidje of belletje klinkt moet je er met je rechterhand op drukken, maar alleen als de kleur dan niet rood, geel of groen is. En als er dan geen zoom is maar een belletje dan moet je er met je linkervoet op drukken. En dan gaat het ook nog steeds sneller. Na een half uur kon je me echt wegdragen."

Guido Frankfurther tijdens de Vienna Test - Guido Frankfurther

Volgens Frankfurther is die Vienna Test van het GVB veel te moeilijk. Ogen, handen en voeten raken helemaal in de knoop. "Ik heb veertig jaar rijervaring, ik kan goed tafeltennissen, ik kan een vlieg uit de lucht vangen, maar hier kwam ik dus niet doorheen." Een test gemaakt voor jonge mensen die goed zijn in gamen, maar niet voor vijftig- en zestigplussers als hijzelf, vermoedt Frankfurther.

Quote "Ik ben een oude knakker, maar ik heb het ook gered" Frank van Poorten (62) - trambestuurder

Maar volgens de 62-jarige Frank van Poorten is dat onzin. "Ik ben ook een oude knakker en ik heb het ook gered." Van Poorten raakte door corona zijn baan als diamantslijper kwijt en rijdt sinds mei vorig jaar op de tram. Ook hij zakte de eerste keer voor de Vienna Test maar deed de test gewoon nog een keer. "De test dwingt je om fouten te maken. Ze willen zien hoe je reageert op die fouten. Dat je niet in paniek raakt. Dat je rustig blijft als je fouten maakt, daar gaat het om."

trambestuurder Frank - AT5

Het GVB kampt met een schreeuwend personeelstekort en is daarom een campagne gestart om mensen aan te trekken. Jong én oud zijn welkom. En ja, er vallen ook veel sollicitanten af. "Vergeet niet dat trambestuurder echt een vak is", zegt Van Poorten. "Dat moet je leren en dan hebben we het niet alleen over een test. Het is net als een opleiding bij Ajax. Het is een trechtertje van breed naar smal. En alleen de goeden blijven over."

Frankfurther zou het liefst zien dat het GVB voorafgaand aan de Vienna Test wat cursusdagen aanbiedt. "Ik ben ervan overtuigd dat ik er na een paar dagen studeren - net als bij een rijexamen - best doorheen zou komen." Maar dat zit er voorlopig niet in. En dus kan Frankfurther volgens Van Poorten maar één ding doen: "Gewoon opnieuw proberen." De oud-diamantslijper zelf heeft er geen seconde spijt van gehad. "Je mag door Amsterdam rijden, de mooiste stad van de wereld. Als je ochtenddienst hebt kijk je over de rails die helemaal in goud opgloeien. Dat is prachtig mooi. Het is het mooiste werk dat ik ooit heb gedaan."