Celstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen vijf Amsterdammers voor drugshandel en witwassen

Het onderzoek naar het vijftal begon in 2019 toen het OM een 48-jarige man op het spoor kreeg in een zaak over witwassen. De man, die het OM als de leider van de organisatie ziet, werd in 2020 aangehouden. In datzelfde jaar werd ook zijn 46-jarige broer en de andere drie mannen van rond de 50 jaar aangehouden.

Volgens het OM hebben de vijf Amsterdammers zich van 2015 tot en met 2020 beziggehouden met het invoeren van drugs en het witwassen van geld via verschillende landen. Voor het witwassen gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat met de bedrijven, van onder andere kleding en lingerie, honderdduizenden euro's werden schoongewassen.

Cryptotelefoons

Volgens de officieren van justitie ging de mannen professioneel te werk om uit het zicht te blijven van justitie, dat werd bijvoorbeeld gedaan met cryptotelefoons. Die berichten werden echter door het OM gekraakt. Uit de berichten werd duidelijk waar de mannen zich al die tijd mee bezig hebben gehouden.

Het OM eist de hoogste straf tegen het 48-jarige hoofd van de organisatie die ook wel bekend staat als 'giant' of 'directeur'. Bij zijn afwezigheid werd hij vervangen door zijn 46-jarige broer. De overige verdachten zouden een uitvoerende of faciliterende rol hebben vervuld over de vijf jaar. Naast de gevangenisstraffen tegen de vijf verdachten, wil het OM ook dat de 48-jarige leider nooit meer een bedrijf mag runnen. De rechtbank doet op 13 juni uitspraak.