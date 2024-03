Stemming op de Stopera nl Stemming op de Stopera: "Amsterdam zal echt een andere koers moeten varen"

Eén keer per maand vergadert de Amsterdamse gemeenteraad in de Stopera, en vanaf deze week peilt AT5 voor elke gemeenteraadsvergadering een half uur voor aanvang live de 'Stemming op de Stopera'. Met vandaag onder meer de vraag: moet Amsterdam zich zorgen maken over de rechtse coalitie die er vermoedelijk aankomt.

Marijn Schrijver, politiek verslaggever van De Telegraaf, zegt dat er barsten in de ambities van het stadsbestuur komen. Hij wijst op de windmolens die er door tegenstand van de provincie, waar BBB de grootste is, er niet komen.

Quote "Een van de laatste ouderwets linkse bolwerken in Nederland" Marijn Schrijver, politiek verslaggever De Telegraaf

"Amsterdam komt wel een beetje alleen te staan", zegt Schrijver. "Een van de laatste ouderwets linkse bolwerken in Nederland." Volgens hem ontstaat de vraag bij sommige raadsleden wel de vraag waarom Amsterdam inmiddels op een verkeerd spoor zit. 'Oppositie tegen Den Haag' Daan Wijnants, fractievoorzitter van de VVD, zegt zich zorgen te maken over de manier waarop het stadsbestuur 'straks oppositie tegen Den Haag gaat voeren'. "Want daar wordt Amsterdam niet beter van en we krijgen steeds minder geld voor de nodige projecten, denk aan de brug over het IJ. Dus dit college zal echt een andere toon en koers moeten varen, wil Amsterdam nog een beetje aan de slag kunnen gaan de komende jaren." Rogier Havelaar van het CDA denkt dat het goed is dat de stad op een aantal punten alleen is komen te staan. "Ik denk dat het hier veel te links is. Bijvoorbeeld ook op financiën. Waar veel te veel uitgegeven wordt. We blijven op alle dossiers heel ruimhartig. Dus ik zou het ook zien als een uitnodiging voor de stad om misschien wat meer te gaan met de rest van het land."

Quote "Ik denk dat het hier veel te links is. Bijvoorbeeld ook op financiën" Rogier Havelaar, CDA

Vandaag bleek uit onderzoek dat de landelijke GroenLinks-PvdA arbeiders uit de achterban van de PvdA kwijt is geraakt. In Amsterdam zijn GroenLinks en de PvdA niet samengegaan, maar PvdA-raadslid Igor Runderkamp vindt het onderzoek nog geen reden om af te zien van een innige samenwerking met GroenLinks in de toekomst. "Nee, ik ben altijd een voorstander van een linkse samenwerking", zegt Runderkamp. "We moeten even kijken hoe we dat gaan doen. En we moeten ook kennisnemen van dit onderzoek."

Hele uitzending Welke belangrijke kwesties staan er op de agenda, en over welke onderwerpen worden vragen gesteld? Politiek verslaggever Nicolaï Brannan neemt de politieke actualiteiten door met raadsleden, wethouders en Stoperawatchers. In de hele uitzending onder meer D66-raadslid Ilana Rooderkerk die afscheid neemt, een debat over het ophalen van afval, en de effectiviteit van de raad, twee jaar na de gemeenteraadsverkiezingen:

Stemming op de Stopera is één keer per maand op woensdag vanaf 12.30 uur live op AT5 en is ook te volgen via ons YouTubekanaal.