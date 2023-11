Liander spreekt wethouder tegen: "Drie windmolens hebben niks te maken met woningbouw"

Het is niet zo dat het schrappen van de drie windmolens bij de Noorder IJplas in Noord leidt tot de komst van minder woningen. Dat laat netbeheerder Liander desgevraagd weten.

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) zei vanmorgen tijdens een commissievergadering in de Stopera dat het wegvallen van de drie windmolenlocaties 'best vergaande consequenties' kan hebben omdat Liander op die windmolens gerekend zou hebben. "Bijvoorbeeld voor de woningbouw", zei ze tegen raadsleden.

De woordvoerder benadrukt dat het opwekken en gebruiken van elektriciteit helemaal gescheiden is. "Het komt bij een elektriciteitsstation binnen, dus dan komt het ergens anders vandaan." Volgens hem is er vooralsnog genoeg capaciteit voor de geplande woningbouw.

Een woordvoerder van Pels benadrukt dat de wethouder het als een mogelijk scenario noemde en niet als een feit. Hij zegt dat er later nog informatie opgehaald wordt 'bij diverse betrokken organisaties, waaronder vanzelfsprekend Liander'. De wethouder had het scenario dat ze vanmorgen noemde dus niet vooraf besproken met de netbeheerder.

Volledige reactie woordvoerder wethouder Zita Pels (Duurzaamheid):

"In de raadscommissie heeft de wethouder aangegeven de mogelijke gevolgen van het besluit van de provincie in kaart te brengen, waaronder die voor de woningbouwproductie. Daarvoor gaan we informatie ophalen bij diverse betrokken organisaties, waaronder vanzelfsprekend Liander. We zullen op korte termijn de raad informeren over de uitkomsten van deze inventarisatie."