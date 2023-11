Wethouder: "Schrappen windmolens Noorder IJplas kan gevolgen hebben voor woningbouw"

Dat zei Pels vanmorgen tijdens een commissievergadering in de Stopera na een vraag van raadslid Imane Nadif (GroenLinks). Het raadslid vroeg haar wat de gevolgen zijn voor de stad.

Heel veel ruimte

Pels antwoordde dat er in de stad nog genoeg ruimte is om energie op te wekken en dat Liander twee weken geleden juist opriep om te kijken naar extra manieren om dat te doen. "Er is heel veel ruimte op het net voor en dan kunnen we de vraag beter bedienen."

Het afwijzen van de windmolenlocaties door de Provinciale Staten van Noord-Holland kan daarmee volgens haar 'best vergaande' consequenties hebben. "Bijvoorbeeld voor de woningbouw. Want Liander had ook gewoon gerekend op de toevoeging van deze drie windmolens."