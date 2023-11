Wethouder Pels: schrappen windmolenplan Noorder IJplas 'onbehoorlijk en onbegrijpelijk'

De plaatsing van drie grote windturbines bij de Noorder IJplas in Noord lijkt van de baan. Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Holland ziet bezwaren tegen het project, dat wél de steun heeft van Gedeputeerde Staten en de gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren was veel protest tegen de plannen. Vooral omwonenden zijn tegen de komst van de windturbines van 200 meter hoog.

De Statenleden moesten beoordelen of de turbines, die ruim 20.000 Amsterdamse huishoudens moeten voorzien van stroom, in de omgeving passen en niet te veel gezondheids- en andere schade veroorzaken. Bij een debat vandaag in het provinciehuis in Haarlem was er vandaag onvoldoende steun voor een zogeheten ontwerpverklaring van geen bedenkingen op het vlak van ruimtelijke ordening.

De BBB en de VVD, beide deel van de coalitie, hebben 'te veel bedenkingen' bij het plan. Ook CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD en Forum voor Democratie zijn tegen. De partijen moeten nog stemmen over het plan.

Amsterdam Wind, een samenwerking van energiecoöperaties van inwoners en bedrijven uit de regio Amsterdam, wil de turbines neerzetten langs de Noorder IJplas nabij de snelweg, het havengebied en hoogspanningslijnen.

De molens bij de Noorder IJplas zouden een hoogte van 200 meter krijgen. De geluidsoverlast en slagschaduw die de circa zestig woonboten in de buurt overlast zouden bezorgen, blijven volgens de dienst ruimschoots binnen de normen.

'Onbehoorlijk en onbegrijpelijk'

Duurzaamheidswethouder Zita Pels is niet blij met het schrappen van de plannen en noemt het 'onbehoorlijk en onbegrijpelijk' dat de provincie heeft besloten niet in te stemmen met de plannen voor de windmolens.

"Onbehoorlijk want de partijen die tegen hebben gestemd lijken geen enkele boodschap te hebben aan het feit dat aan de vergunningseisen is voldaan en het een zeer secure proces is geweest. Onbegrijpelijk omdat de boodschap dat we alles op alles moeten zetten om onze stad en provincie te beschermen tegen klimaatverandering compleet aan hun voorbij lijkt te zijn gegaan", aldus Pels in een reactie.