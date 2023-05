Windmolens Noorder IJplas stap dichterbij: stadsbestuur geeft positief advies

Het stadsbestuur heeft een positief advies afgegeven voor de komst van drie windmolens rondom de Noorder IJplas. Volgens de gemeente levert de komst 'geen onaanvaardbare risico's voor gezondheid en natuur' op en hebben de windmolens geen grote (milieu-)gevolgen op bestaande woningen en woningbouwlocaties in de omgeving. De komst van de drie windmolens is daarmee een stap dichterbij.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Volgens Pels is de vergunningsaanvraag voor de windmolens "het resultaat van een lang en in de ogen van het college zorgvuldig proces waar goed naar de belangen van alle betrokkenen gekeken is en waar de milieueffecten goed onderzocht zijn."

De gemiddelde jaarproductie van de drie windmolens komt volgens het stadsbestuur uit op zo'n 29.000 tot 47.000 MWh. "Dat komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 13.600 tot 22.300 Amsterdamse huishoudens." De komst van de windmolens dragen daarmee bij aan het halen van de verduurzamingsdoelstellingen van de gemeente en de regio.

"Altijd geluid'

Over de komst van de windmolens is al langer onvrede bij omwonenden. Vorige maand werd bekend dat een van de drie windmolens honderd meter opschuift ten opzichte van eerdere plannen. Dat bleek nodig vanwege een helikoptervliegroute en hoogspanningsmasten die te dichtbij staan. "De slaap- en huiskamers van sommige woonarken komen op 375 meter van de windturbine. Dat betekent gewoon altijd geluid. Altijd", aldus een van hen.

Een expertgroep heeft in opdracht van de gemeente advies gegeven over de toe te passen normen voor gezondheid. Die zijn met 45 decibel strenger dan de bestaande landelijke norm van 47 decibel. Doordat die norm vorig jaar sneuvelde bij de Raad van State, moeten gemeenten voorlopig hun eigen afweging maken. Het stadsbestuur houdt zich aan dat advies. "Als deze normen niet overschreden worden, vindt het college dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico’s op de gezondheid."

"Milieueffecten acceptabel"

Uit een opgestelde Milieueffectrapportage blijkt dat het aantal ernstig gehinderden met 13 tot 34 toeneemt. In de bestaande situatie zijn er circa 2800 ernstig gehinderden door de aanwezigheid van snelwegen, haven, vaarweg het IJ, industrie en vliegverkeer. Het zou dan gaan om een toename van 0,5 tot 1,3 procent. Het stadsbestuur noemt de milieueffecten acceptabel en benadrukt dat voldaan wordt aan het advies van de expertgroep.

Pels: "Aanvullend is het college van mening dat hinder tot een minimum beperkt moet worden. Het college verzoekt de initiatiefnemers bij de selectie van de turbineleverancier aandacht te voor vragen om hinder te minimaliseren, bijvoorbeeld door toepassing van de laatste technieken." Via monitoring moet worden gezorgd dat de effecten binnen de normen blijven.

Tot uiterlijk 2054

Het stadsbestuur stelt voor om de vergunning voor de drie windmolens af te geven voor de komende dertig jaar. De windmolens dienen uiterlijk op 31 december 2054 buiten bedrijf zijn genomen en dienen uiterlijk een jaar later te zijn verwijderd.