Geen windmolens bij de Noorder IJplas, wat nu? "Minder ideale plekken komen nu ook aan bod"

De windmolens moesten 20.000 Amsterdamse huishoudens van stroom gaan voorzien. Wethouder Zita Pels noemt het besluit van de Provinciale Staten om tegen te stemmen dan ook onbehoorlijk en onbegrijpelijk. "Het is vooral een klap voor de klimaatcrisis en de mensen die zich daar zorgen om maken. Ik stond met tienduizenden mensen bij de klimaatmars afgelopen zondag, iedereen vraagt om actie. Dan vind ik dat we het lef moeten tonen om stappen te zetten", aldus Pels.

Verantwoordelijkheid nemen

De discussie of windmolens in een stad als Amsterdam wel passen, speelt al jaren. Maar de wethouder vindt die discussie overbodig. Zij geeft stellig aan ook haar verantwoordelijkheid in de klimaattransitie te willen nemen. "Waarom in Amsterdam? Dat vraagt iedereen zich af, maar mensen in de gemeente Hollands Kroon waren ook ontzettend boos dat daar windmolens kwamen. Wij hebben de ambitie uitgesproken, om ons eigen aandeel te willen nemen in de strijd tegen klimaatverandering. Ook als grote stad. Dat is niet te ambitieus", aldus Pels.