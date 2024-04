Open dag op de voorschool: ''Om schoolse vaardigheden mee te krijgen en taal''

Op woensdag 17 april kunnen Amsterdammers weer een kijkje nemen op een voorschool in de buurt, tijdens de jaarlijkse Dag van de Voorschool. De voorschool biedt opvang waar kinderen spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. In Amsterdam Informeert spreken we Melissa Hart. Haar zoontje Jayden zit nu ruim een jaar op de voorschool.

De voorschool is geen opvang 's ochtends vroeg voordat de basisschool opengaat, zoals sommigen denken. De voorschool is opvang voor peuters vanaf twee jaar, ter voorbereiding op groep 1 van de basisschool. Elise Klein, pedagogisch medewerker bij Voorschool Tamboerijn legt uit hoe een dag er bij hen uitziet. ''We houden het dagritme aan wat ze ook op de basisschool volgen.....Het is echt spelenderwijs leren.''

Melissa Hart, moeder van de driejarige Jayden, heeft goede ervaringen met de voorschool. Haar eerste zoon Noah heeft op de voorschool gezeten en bij hem was het duidelijk hoe hij groeide in zijn taalontwikkeling en in het leren samenspelen. Dat leek haar ook wel wat voor haar jongere zoon Jayden. ''Jayden heeft in het begin last gehad van zijn verkoudheid dus hij liep een beetje achter met zijn taal.'' Inmiddels bezoekt Jayden drie dagen per week de voorschool en is hij veel beter gaan praten.