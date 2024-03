Ajax-talent Lily Yohannes (16) geselecteerd voor het Amerikaanse elftal

De 16-jarige Ajax-voetbalster Lily Yohannes is geselecteerd voor het Amerikaanse elftal. Dat heeft het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam bekend gemaakt.

Volgens de NOS is de keuze nog niet definitief omdat het nog om het nog om een vriendschappelijk toernooi gaat. Ze kan nog overstappen naar het Nederlandse elftal en de KNVB zou dat graag willen. Toch lijkt de kans klein dat de in Amerika geboren Yohannes dat gaat doen.

De Ajax-speelster heeft al vijf wedstrijden in de Champions League op haar naam staan. Ze is in korte tijd uitgeroeid tot een van de van de belangrijkste Ajacieden van het toernooi.