Gang naar gerechtshof leidt niet tot later vertrek van Abi Patat

Snackbarhouder Abi Patat moet nog steeds begin april het pand aan de Jan Tooropstraat in Nieuw-West uit. Dat is de uitkomst van een zogeheten turbo kort geding bij het gerechtshof.

Het hele pand wordt door woningcorporatie Lieven de Key gesloopt om er nieuwe woningen te kunnen bouwen. De snackbar mag daarna overigens terugkomen, maar de snackbarhouder hoopte dat hij nog wat meer tijd zou krijgen om te blijven. Dat mag van het gerechtshof niet, zo meldt De Telegraaf. Het belang van Lieven de Key om te slopen en herbouwen is groter dan het belang van de ondernemer om te blijven.

De snackbarhouder wordt wel gecompenseerd door Lieven de Key. Hij hoopt dat hij tijdens de bouwwerkzaamheden een snackkeet kan runnen, maar hij moet daar nog wel een vergunning van de gemeente voor krijgen.

Abi Patat is een geliefd figuur in de buurt. Een documentairemaker is bezig met een documentaire over hem.