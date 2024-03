UvA: verstoren van gesprek met Navo-baas 'intellectueel zwaktebod en onacceptabel'

Bauer was uitgenodig door studenten voor het programma Room for Discussion in het UvA-gebouw op het Roeterseiland. Activisten, vermoedelijk ook studenten, rolden een spandoek uit met teksten als 'students against Nato' en 'bloed aan je handen'. Ze wilden niet stoppen met schreeuwen, waarna het interview werd afgebroken.

"Room for discussion is precies dat: een plek voor een gesprek, voor kritische vragen, voor discussie", schrijft de universiteit op X. "Een door studenten uitgenodigde gast het spreken onmogelijk maken en het gesprek lamleggen is niet academisch, een intellectueel zwaktebod en onacceptabel."

Het interview is wel verder gegaan in een kamer zonder publiek. Het is gefilmd en verschijnt morgen op Youtube. "Trouw aan mijn motto 'verwacht het onverwachte' hebben we een alternatieve manier gevonden om het interview te doen", vatte Bauer het zelf op X samen.

In het pand van de UvA aan het Roeterseiland is al vaker op soortgelijke manieren gedemonstreerd.