Ongemak in raad neemt toe over uitlatingen Tofik Dibi: "Vind ik het verstandig? Nee"

Het ongemak in de gemeenteraad over de uitlatingen van oud GroenLinks-kamerlid en huidig topambtenaar in Nieuw-West Tofik Dibi groeit. Dibi mengt zich veelvuldig in het debat over de oorlog in Gaza. De vraag is: wanneer gaan zijn berichten op sociale media te ver en overschrijdt hij de gedragscode voor ambtenaren? Deze week nog verspreidde hij nep-politieke pamfletten.

Dibi verspreidde vorige week satirische posters van politieke partijen. 'Kraken is diefstal, behalve in Palestina', stond op een VVD-poster. Een BBB-poster had de tekst: 'Israël heeft het recht om van Gaza een prachtige akker te maken'. 'Normen, waarden, kinderen bombarderen', stond geschreven op een CDA-poster.

"Het gaat helaas weer over die ene ambtenaar", begon Kevin Kreuger, raadslid van Ja21. Vorige maand tijdens de raadsvergadering stelde Kreuger ook al vragen over Dibi. Hij retweette een omstreden tweet met een oproep tot een 'Februari-Intifada' op de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein in het centrum. Het debat toen ontspoorde.

Maar mag de raad wel over individuele ambtenaren praten? "We hebben het vorige keer gehad over het feit dat we ambtenaren niet gaan benoemen of bespreken in de raad. Ik vind het ernstig dat we dit weer toestaan", zei Nilab Ahmadi van Lijst Ahmadi-Veldhuyzen.

Vallen deze uitlatingen binnen de gedragscode? De verantwoordelijk wethouder Hester van Buren zei in het algemeen dat ambtenaren een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar ook het recht op het uiten van hun mening. Privé-uitlatingen die voor ongemak zorgen bij de gemeente worden intern besproken. "We willen een inclusieve stad zijn, waar we hopen dat bij deze moeilijke kwesties we elkaar opzoeken. We waarderen het dat we maatschappelijk betrokken ambtenaren hebben met een mening, alleen kunnen privé-uitlatingen wel zorgen voor ongemak, ook door de vorm die soms wordt gekozen. We moeten het gesprek blijven voeren."

Gesprekken

Een persoonlijke opvatting over Dibi's gedrag had Van Buren nog wel: "Het is ook niet mijn gevoel voor humor, ik zou het ook niet tweetten. Het is onder de mom van satire gedaan. Vind in het verstandig? Zou ik het zelf doen? Nee. Draagt het iets bij aan een inclusieve stad of lost het iets op? Ik denk het niet. Het is altijd lastig te beoordelen of iemand over de grens gaat. Er wordt zorgvuldig naar gekeken en we voeren er gesprekken over."