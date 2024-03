Hondenhater actief op IJburg, dit keer 'luxe traktatie' achtergelaten op Steigereiland

Hondenbezitters op IJburg vrezen dat er iemand actief is die regelmatig gif voor honden achterlaat. Donderdag werd er een zak met iets dat later poep bleek te zijn, aangetroffen met de tekst 'luxe traktatie voor jullie rot honden en kut fuckers'.

De tekst doet denken aan de bruine substantie met rattengif die vier weken geleden verderop op IJburg lag. Een hond die daar van at werd onwel. Of er ook gif in de zak met poep op Steigereiland (of het mensenpoep of dierenpoep is weet de politie niet) zat is niet onderzocht. Een politiewoordvoerder zegt dat agenten er voor gekozen hebben om geen onderzoek te starten, mede omdat er geen camerabeelden zijn. De poep is wel weggegooid.

Om anderen te waarschuwen verspreidde een van de bewoners via Facebook een foto van de brief en de zak poep. Veel bewoners van de wijk waren daarom op de hoogte. "Ik vind het niet kunnen. Het is toch wel eigenlijk best eng", vertelt een van hen.

"Ik vind dat je het ook op een andere manier kunt uiten en bespreekbaar kunt maken, als je een probleem met hondenpoep of loslopende honden hebt", aldus een ander. Nog een hondenbezitter erkent dat er soms hondenpoep in het park achterblijft. "Maar dat is geen excuus. Dit is gewoon onmenselijk."

Een politiewoordvoerder raadt hondenbezitters aan alert te blijven en een melding te blijven doen als er weer dit soort substanties en briefjes worden gevonden. Agenten zullen er dan weer heen gaan.