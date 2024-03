Politie waarschuwt voor Ierse klusjesmannen die je komen oplichten

De politie in Oost waarschuwt Amsterdammers voor een oplichtersbende die de Irish Travellers genoemd wordt. Het gaat om mannen die zomaar voor je deur staan en aanbieden om klusjes in of om je woning te doen. Ze spreken dan een bedrag of, maar als de klus gedaan is wordt het heel onaangenaam. Het gaat om klussen als het schoonmaken van de oprit, schilderwerkzaamheden of het repareren van een dakgoot.

"Na het verrichten van deze diensten vragen zij een onredelijk bedrag, waarbij zij niet schromen om u te bedreigen als u het bedrag niet wil betalen", schrijft de politie op sociale media. "Laat geen diensten verrichten door klusjesmannen die spontaan aan uw deur komen, ook al zien ze er nog zo betrouwbaar uit."

Travellers of Ierse klusjesmannen zijn rondreizende personen die geld verdienen door onderweg klusjes te doen. Zij komen aan jouw deur met de mededeling dat jouw huis onderhoud nodig heeft. De klusjesmannen bieden hun diensten voor lage prijzen aan, maar zodra betaald moet worden, valt het bedrag vaak een stuk hoger uit. Tijdens de reparaties zouden ze namelijk allerlei gebreken ontdekt hebben. Dit maakt allemaal deel uit van de oplichtingstruc. Er was in eerste instantie waarschijnlijk niets mis met jouw huis.

Vaak rijden ze in busjes met een Engels kenteken. Het aanbieden van diensten gebeurt in sommige gevallen op zo’n agressieve manier dat mensen dat al niet durven te weigeren. Achteraf blijkt dat het werk niet of zeer slecht gedaan is en moet de klant veel meer geld betalen dan is afgesproken.

Travellers hebben vaak eenvoudige folders, gebruiken meestal geen offertes en ze spreken vaak Engels met een Iers accent.