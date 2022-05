Oplichters actief op Instagram: "Account plotseling vol met berichten over bitcoins"

Amerikaan Warren Gregory, ook wel bekend als de Flowerbikeman, fleurt Amsterdam en ook Instagram sinds 2018 op met zijn kleurrijke fietsen vol bloemen. Dagelijks maken tientallen toeristen foto's van zijn fietsen en zijn Instagram-account heeft dan ook duizenden volgers. Een probleem: zij volgen nu een hacker, die hen berichtjes stuurt over bitcoins. Als je daar op klikt kan dat weer vervelende gevolgen hebben. Gregory heeft geen toegang meer tot zijn account, en hij is niet de enige.

Zijn gehackte account is een volgende tegenslag en dat doet Gregory wel wat. "Het is heel moeilijk. Mensen komen nog steeds naar mijn fietsen kijken want mijn Instagram-naam staat erop, maar dan komen ze dus bij een gehackt account terecht. Veertienduizend mensen volgen nu een hacker, ze zullen zich wel afvragen waarom ik al weken niets heb gepost."

Een van zijn volgers benaderde AT5 om de Flowerbikeman te waarschuwen dat er oplichters actief zijn op zijn account. De volger had met hem te doen ook omdat eerder dit jaar een van Gregory's fietsen in brand is gestoken.

Gregory kwam er onlangs achter dat zijn account gehackt was. In plaats van foto's en filmpjes van de vrolijke fietsen, stond zijn account plotseling vol met berichten over bitcoins.

Volgens Genova is geld afhandig maken via bitcoins in opmars, omdat dat - in tegenstelling tot banktransacties - niet goed te traceren is. "De politie onderschept soms gestolen bitcoin-wallets met wel tienduizenden euro's, en soms loopt het zelfs op tot een miljoen."

Warren Gregory is niet de enige die het slachtoffer is van hackers. "Instagram- en Facebookaccounts worden de laatste tijd vaker gehackt. Dat komt ook een beetje door corona omdat we heel veel dingen digitaal zijn gaan doen. Je ziet het bijvoorbeeld met pakjes bestellen en online betalen, maar ook omdat steeds meer mensen hebben ontdekt hoe winstgevend het is om te hacken en dat de pakkans heel klein is", aldus cybercrime-expert Maria Genova.

"De zin 'dit is een heel slecht wachtwoord', is eigenlijk een heel goed wachtwoord"

Genova legt uit waar je op moet letten om dit soort oplichting te voorkomen. Ze geeft aan dat het slim is om je wachtwoorden goed ingewikkeld te maken en een 'wachtzin' in plaats van een wachtwoord in te stellen. De zin 'dit is een heel slecht wachtwoord', is een veel beter dan bijvoorbeeld 'flowerbikeman13!'. Dat laatste is heel makkelijk te hacken, daar hebben ze allerlei trucjes voor.

Ontvang je een 'bedelberichtje' van een van je volgers? Contacteer diegene dan altijd om te vragen of het klopt. "Negen van de tien keer is het oplichting", laat Genova weten. Ook, zegt ze, is het verstandig om een tweestapsverificatie in te stellen op Instagram. "Het kost je tien seconden, maar je kan nooit meer gehackt worden."

Tot slot, zegt ze: klik nooit op een verdachte link, ook niet als je de afzender vertrouwt. Die afzender kan namelijk zomaar een hacker zijn. Toch op een verdachte link geklikt? Dan is het verstandig om belangrijke wachtwoorden zoals die van je bank gelijk te veranderen.