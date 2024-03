Stadsbestuur deelt zorgen over slimme deurbellen, maar regels komen er niet

Net als GroenLinks deelt ook het stadsbestuur de zorgen over de privacy van Amsterdammers door de toename in het aantal slimme deurbellen in de stad. GroenLinks vindt dat bewoners niet zomaar gefilmd moeten worden in de openbare ruimte en wil lokale regels. Ondanks dat het college het eens is met de zorgen, blijven Amsterdamse regels vooralsnog uit. Wel komt er een stadsgesprek hierover met het samenwerkingsverband onder de naam 'de Vriendelijke Deurbel'.

Dat schrijft wethouder Alexander Scholtes (ICT en Digitale Stad) in antwoord op raadsvragen. Scholtes ziet dat het aantal deurbellen in de stad flink groeit en benoemt daar een aantal redenen voor. "Zien wie er aanbelt bij afwezigheid, het geven van instructies bij bezorging van een pakket, een algemeen gevoel van veiligheid of vervanging van een bel waarvan huisdieren schrikken." Alleen zijn er volgens Scholtes ook voorbeelden van Amsterdammers die zo'n bel aanschaffen vanwege een conflict met een buur. Geen lokale regels En daar zit volgens juist volgens GroenLinks het probleem, want Amsterdammers worden door de deurbellen - meestal - in de openbare ruimte gefilmd. "Terwijl de slimme deurbel bij kan dragen aan een gevoel van veiligheid voor eigenaren, geeft het voor een andere groep juist een onwelkom effect omdat ze te pas en onpas gefilmd worden", aldus de partij eerder. GroenLinks vond dat de gevolgen van de deurbellen voor de privacy van Amsterdammers en onderlinge cohesie in de stad onderbelicht was. Met die punten is het stadsbestuur het eens en Scholtes geeft aan dat de zorgen worden gedeeld. Maar de lokale regels waar GroenLinks om heeft gevraagd komen er voorlopig niet. De reden is dat er al zowel Europese als landelijke wetgeving bestaat als de deurbellen de openbare ruimte filmen.

Beeld dat een slimme deurbel filmt - AT5

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan namelijk van toepassing. Het is echter wel zo dat dit dan een 'minimale inbreuk op de privacy' is en dat mensen die vinden dat hun privacy is geschonden zelf stappen moeten ondernemen. Het college steunt daarom wel een initiatief om juridische interventies te onderzoeken. Tips van de wethouder Ondanks dat regels voor nu uitblijven, wil de wethouder wel een stadsgesprek organiseren in samenwerking met meerdere partijen genaamd 'de Vriendelijke Deurbel'. Onderzoeken naar de privacy onder bewoners en mogelijke vervolgacties die de gemeente kan nemen moeten dan daarin worden besproken. Voor nu heeft Scholtes alleen wat tips voor eigenaren van slimme deurbellen om de privacy van mede-Amsterdammers beter te bewaken. "Door bijvoorbeeld geen beelden op te nemen, maar alleen live meekijken als dat nodig is. Door alleen filmopnames te maken onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er iemand aanbelt. Of door de beelden kort te bewaren en goed te beveiligen."

Quote "Privacy is een groot goed, maar de focus van de politie ligt op het oplossen van misdrijven" Woordvoerder politie

Waar de politiek dus zorgen heeft, maakt de politie juist graag gebruik van de beelden van de deurbellen. Videobeelden kunnen helpen in het onderzoek naar inbraken of overvallen. "Er zijn zaken waarin we met behulp van camerabeelden van particulieren of bedrijven heel snel een reconstructie hebben kunnen maken van wat er is gebeurd", zo liet een politiewoordvoerder eerder weten. De politie heeft daarvoor ook een systeem in het leven geroepen waar Amsterdammers hun camera's kunnen aanmelden. Ruim 900 camera's zijn van burgers, het is alleen niet duidelijk hoeveel daarvan slimme deurbellen zijn. Als er camera's worden aangemeld waarop voornamelijk de openbare weg wordt gefilmd, geeft de politie aan dat dat niet de bedoeling is. "Het is echter niet aan de politie om hierop te handhaven." Wel is de politie van mening dat de camerabeelden essentieel zijn. "Privacy is een groot goed dat beschermd dient te worden, maar de focus van de politie ligt op het oplossen van misdrijven en daarbij zijn camerabeelden een onmisbaar element. Er zijn tal van zaken waarbij camerabeelden de sleutel zijn gebleken tot een oplossing." Bekijk hieronder het verhaal dat AT5 maakte over het gebruik van slimme deurbellen in de stad:

