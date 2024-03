Theo (67) werd voor 550 euro opgelicht door Ierse klusjesmannen: "Ze zeiden voor een tientje"

De 67-jarige Theo uit Nieuw-Sloten kreeg een week of drie geleden een groep Ierse klusjesmannen aan de deur. Ze waren in de buurt bezig met het schoonmaken van gevels en vroegen of hij daar ook geïnteresseerd in was. Voor 10 euro per vierkante meter zouden ze het wel doen, maar de prijs bleek uiteindelijk veel hoger en de vierkante meters die ze hadden gedaan een stuk meer. De totaalprijs? 550 euro.

Toen Theo, nadat de bel was gegaan, zijn voordeur netjes opendeed, zag hij vijf mannen staan. Met een heftig Iers accent en snel gepraat probeerden ze Theo over te halen om zijn gevel schoon te laten spuiten. "Ze zeiden dat ze in de buurt bezig waren en nog spullen over hadden om ook bij aan de slag te gaan", vertel Theo aan AT5. "Een professionele installatie, ladders en een pomp hadden ze allemaal bij zich. Ze zouden de gevel en de voortuintegels schoonspuiten en impregneren (om te zorgen dat er geen onkruid of aanslag op de tegels komt, red.)."

De gevel en de tegels konden best een schoonmaakbeurt gebruiken en dus vroeg Theo aan de Ieren de prijs. "Het ging allemaal heel snel, maar hij zei dat ze het voor tien euro per vierkante meter wel wilden doen. Ze deden ook een praatje dat ze net bij de buren waren geweest en dat je daar kon zien hoe mooi het was geworden."

'Dacht eerst dat ik het verkeerd had begrepen'

En zo gingen de vijf Ieren aan de slag in de voortuin en met de gevel. Toen ze klaar waren met de taak, werd er weer aangebeld om af te rekenen. Theo werd gevraagd om 550 euro te betalen voor de schoonmaak, maar hij begreep niet hoe dat kon met die prijs waar ze het voor zouden doen. "Toen begonnen hij opeens dat hij het niet had over tien euro per vierkante meter, maar over tien euro korting per meter. Hun normale prijs was 28 euro, maar dat wilde hij dan speciaal voor mij wel voor 18 doen. Ik spreek wel Engels, maar niet zo goed dat ik het met dat Ierse accent perfect kon volgen. Ik dacht dat ik het dan wel verkeerd begrepen zou hebben."

Wat Theo wel nog apart vond, was dat zelfs met de prijs die het uiteindelijk werd, het totaal toch wel erg hoog was. "Hij had het over vierkante meters waar ik niet van dacht dat het kon kloppen. Hij verdubbelde de tuin en ook een muurtje werd een stuk groter in zijn berekening." En waar ze in eerste instantie aan Theo hadden verteld dat er ook met pin kon worden betaald, moest dat ook nog opeens handje contantje. "Waarom ik het allemaal heb goed gevonden weet ik eigenlijk niet."