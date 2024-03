Akpom baalt ondanks belangrijke doelpunten: "Wilde een hattrick maken vandaag"

De vervanger van de geblesseerde Brian Brobbey had met twee doelpunten een groot aandeel in een uitzege op PEC Zwolle (1-3). Toch baalt de Engelsman dat hij uiteindelijk geen hattrick kon maken vanmiddag.

"Ik ben blij met mijn twee goals, maar ik wilde vandaag een hattrick maken. Daar baal ik van", zei Akpom na afloop op de persconferentie. "Ik leef van het creëren van kansen en goals maken. Dat is waar ik van droom en keihard voor werk elke dag", vervolgt de Brit.

Ajax won de wedstrijd met 3-1, maar speelde de zoveelste povere wedstrijd van het seizoen. "We hebben meer doorzettingsvermogen. Een paar maanden geleden hadden we zo’n wedstrijd verloren. Soms moet je leren om te winnen zonder mooi voetbal te spelen", aldus de vervanger van Brobbey. Ajax heeft ook vandaag laten zien dat elke wedstrijd tot het einde zwaar zal gaan worden. "Wij weten dat we vanaf nu elke wedstrijd er vol bij moeten zijn", vertelt John van 't Schip. "En je weet: om de vijfde plek veilig te stellen, zal er geen enkele makkelijke wedstrijd tussen zitten", aldus de trainer.

Ajax staat dankzij de winst in Zwolle weer op de vijfde plek in de competitie. De volgende wedstrijd van de Amsterdammers is donderdag thuis tegen Go Ahead Eagles.