Opgepakte man (67) met verdacht pakketje in bus Amstelveen voorlopig op vrije voeten

De man die afgelopen donderdag in het centrum van Amstelveen uit een lijnbus werd gehaald en aangehouden, mag zijn zaak in vrijheid afwachten. Na verhoor is de 67-jarige man uit Den Haag vrijgelaten.

Dat zegt de Koninklijke Marechaussee (KMar) tegen NH. Hij wordt nog wel verdacht van bedreiging, benadrukt een woordvoerder, waarvoor hij zich later voor de rechter moet verantwoorden.

De man riep donderdagmiddag rond 13.00 uur op Schiphol Plaza dat hij een bom bij zich droeg, zei de KMar eerder tegen NH. Kort daarna stapte hij op het busstation in Connexxion-bus 300, die via Amstelveen naar Amsterdam Bijlmer Arena zou rijden. Zover kwam de bus niet. De chauffeur van de bus, die vanaf Schiphol vanuit een politiehelikopter was gevolgd, kreeg op de Meander in Amstelveen de opdracht de bus stil te zetten.

Ontruiming

Het nabijgelegen busstation werd ontruimd en de omgeving van de bus afgezet. Uiteindelijk is de man door leden van de Dienst Speciale Interventies uit de bus gehaald en aangehouden. Ook de andere passagiers konden de bus veilig verlaten. Zij lieten weten dat de man zich al een groot gedeelte van de rit nerveus gedroeg.

Het verdachte pakketje bevatte geen explosieven, zo werd al snel bekendgemaakt. De Koninklijke Marechaussee wil nog niet kwijt wat er wel in zat. Wanneer de verdachte voor de rechter moet verschijnen, is nog niet bekend.

Tweede aanhouding

Wel zegt de woordvoerder dat een tweede aanhouding donderdagmiddag in een bus op het busstation voor Schiphol Plaza geen verband houdt met de aanhouding van de 67-jarige man. Een getuige liet NH weten dat er rond 13.30 uur 's middags op Schiphol nog iemand uit een bus werd gehaald en geboeid werd afgevoerd, maar dat gaat dus om een andere verdenking.