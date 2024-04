Verbazing over kleuter in Zuidoost zonder ouders: "Te triest voor woorden"

Veel omwonenden van het Bullewijkpad in Zuidoost vinden het onbegrijpelijk dat een kleuter sinds gisteren weg bij de ouders kon zijn zonder dat er door die ouders aan de bel getrokken werd. Inmiddels heeft de moeder zich wel gemeld, maar dat gebeurde dus pas een dag later .

"Het is echt bizar dat dat kan gebeuren", zegt een buurtbewoner. "In deze tijd. Met alle hulp die je tegenwoordig hebt. Buren. Familie. Te triest voor woorden."

Over die omstandigheden wil de politie, die via burgernet de hulp van het publiek inriep, helemaal niets kwijt. Dat zou vaker zo zijn bij zaken in de relationele sfeer.

Het blijft daarmee dus onduidelijk of de burgernetactie de reden is dat de moeder zich alsnog meldde. In de buurt was het bericht van burgernet bij veel bewoners niet bekend. "Het bericht is bij mij ook niet binnengekomen", vertelde een van de omwonden. "Misschien dat velen het ook niet gehad hebben."

De politiewoordvoerder wil ook niet zeggen of instanties als Veilig Thuis ingeschakeld worden.