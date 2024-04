Moeder van op straat gevonden kleuter meldt zich bij politie

De moeder van het jongetje dat gisteren aan het eind van de middag alleen op straat werd aangetroffen heeft zich zojuist gemeld bij de politie. Dat laat een woordvoerder weten. De kleuter werd gisteren door agenten alleen aangetroffen toen hij over het Bullewijkpad liep in Zuidoost.

Om de ouders op te sporen stuurde de politie vanochtend om 10.23 uur een signalement via burgernet van het jongetje. De zoekactie is nu gestopt. De politie wil niets meer kwijt over hoe het kan dat het jongetje alleen achter is gelaten.