Politie neemt auto's Extinction Rebellion in beslag, blokkade-actie niet gelukt

De activisten van Extinction Rebellion is het niet gelukt om de A10 te blokkeren. De demonstranten waren van plan om rond 12.00 uur de snelweg voor de derde keer te bezetten, maar krijgen dat niet voor elkaar. De auto's van de activisten die de snelweg een stuk terug moesten blokkeren zijn weggesleept door de politie, dat bevestigt een woordvoerder aan AT5. XR laat zelf weten via Telegram dat door 'onvoorziene omstandigheden' de actie niet is gelukt.

Volgens een AT5-verslaggever ter plaatse gaan de meeste activisten naar de aangewezen demonstratieplek beneden bij het oude hoofdkantoor van de ING. Via Telegram laat Extinction Rebellion weten dat het 'vanwege onvoorziene omstandigheden niet is gelukt om de A10 te blokkeren'. De groep stelt aan de demonstranten voor om het voor vandaag hierbij te houden en niet meer de snelweg op te gaan. "Ga iets doen waar je blij van wordt."

Op een video is te zien dat drie takelwagens van de politie langs de activisten rijden met de vijf auto's die bij de afslag eerder de snelweg moesten blokkeren, zodat het voor de activisten veilig zou zijn om de drukke ring te betreden. Een woordvoerder van de politie bevestigt het dat het gaat om de voertuigen van de klimaatactivisten.

Twee keer eerder

Het lukte de driehoek (burgemeester, politie en justitie) de voorgaande twee keer niet om de blokkade te voorkomen, hoewel de burgemeester de A10 als demonstratieplek had verboden. Volgens de driehoek was het ook eigenlijk niet mogelijk om daadwerkelijk te voorkomen dat de demonstranten de snelweg konden betreden. Ook deze blokkade is door de driehoek verboden.

De eerste blokkade vond op 30 december plaats, de tweede blokkade was op 24 februari. Het duurde beide keren enkele uren voordat de politie een einde maakte aan de blokkade van de snelweg. Demonstranten werden in bussen gezet en in Noord afgezet. Gegevens van de aangehouden demonstranten werden, op een aantal activisten na die een stuk verderop de snelweg als eerst blokkeerden, niet opgeschreven en ze kregen ook geen boete.