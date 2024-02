OM-baas: voorkomen dat Extinction Rebellion-activisten de A10 betreden "kan bijna niet"

De kans dat het Extinction Rebellion morgen gewoon weer lukt om de A10 bij Zuid te betreden is groot. De politie heeft namelijk niet genoeg middelen om een blokkade-actie op de snelweg te voorkomen, zegt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer in AT5's Park Politiek. "We hebben daar de capaciteit niet voor." Ook veel meer activisten beboeten, zoals Justitie-minister Dilan Yesilgöz laatst bepleitte, zit er volgens De Beukelaer niet in.

Het is justitie namelijk niet gelukt om de demonstranten die de blokkade op 30 december met auto's mogelijk maakten, aan te houden. "Wij stonden geprepareerd bij de A10 met veel politiecapaciteit. We hebben niet de capaciteit om langs de hele A10 politie klaar te hebben staan." Om die reden is het volgens de hoofdofficier ook bijna onmogelijk om te voorkomen dat de activisten de A10 opkomen.

Die reactie kwam gisteren: zes personen die te voet de snelweg betraden kregen een boete van 200 euro per persoon. De andere demonstranten gingen vrijuit. Dat zal morgen weer zo zijn, erkent de hoofdofficier. "Hen aanhouden kan ook eigenlijk niet door de jurisprudentie die er is. Wij staan ook een beetje met de rug tegen de muur."

Over de eerdere demonstratie zegt De Beukelaer verder: "Wij vonden wat daar gebeurde levensgevaarlijk. Er zijn eerst auto's langzaam gaan rijden en gestopt, die mensen stonden op het verdrijvingsvlak ernaast. Voor mensen die 100 kilometer per uur er voorbij rijden en die zes voetgangers zien is dat een hele gevaarlijke situatie. Daar moet reactie opkomen vanuit de overheid."

Het OM is gehouden aan richtlijnen, zegt De Beukelaer. "Er zijn afspraken over welke boetes op het betreden van de snelweg staan. Als je het meerdere keren doet, dan gaat de boete omhoog. Ik snap best wel dat mensen denken: als ik hard rijd, dan krijg ik een hogere boete. Soms is het ook lastig om te zeggen wat nu precies de hoogte moet zijn. Wat belangrijk is dat je als overheid betrouwbaar ben en aan de voorkant al ongeveer weet wat voor straffen het OM oplegt."

Hoewel het volgens de hoofdofficier dus bijna niet mogelijk is om de demonstratie te voorkomen, bestrijdt hij het beeld dat politie en justitie te weinig doen tegen dit soort blokkade-acties: "We beëindigen ze, dat is een hoop een werk. We zeggen ook nog: ga naast de snelweg staan. We kunnen bijna niet voorkomen dat ze de snelweg opkomen, omdat we daar de capaciteit niet voor hebben. Van ons mogen ze niet op de snelweg, maar wij staan geprepareerd dat ze erop komen. We staan klaar."

Kijk hieronder het hele interview met hoofdofficier De Beukelaer. Daarin gaat het ook over de gijzeling in de Apple Store, deze week twee jaar geleden, en het plan van burgemeester Halsema om cocaïne te decriminaliseren.