Zes demonstranten krijgen boete van 200 euro vanwege gevaar op de weg bij A10-blokkade

"Iedereen heeft het recht te demonstreren, maar een snelweg is onverantwoord als demonstratielocatie", zegt het OM. "Het blokkeren van een snelweg waar 100 km per uur kan worden gereden, gaat verder dan burgerlijke ongehoorzaamheid. Er ontstaat gevaar voor de actievoerders zelf, voor medeweggebruikers en voor hulpverleners die van de weg gebruik moeten maken om bijvoorbeeld richting het VUmc te gaan."

Op 30 december werden vierhonderd demonstranten aangehouden toen Extinction Rebellion op de A10 protesteerde tegen de investeringen in fossiele industrie van ING. De snelweg was die dag enkele uren geblokkeerd, hoewel de demonstratie verboden was door burgemeester Halsema.

Tweede demonstratie

Aanstaande zaterdag heeft Extinction Rebellion aangekondigd opnieuw te demonstreren op de A10, ondanks een tweede verbod.

