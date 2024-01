OM-baas: 'Er ligt te veel werk om ook nog verdachten A10-blokkade te vervolgen'

Volgens Otte heeft het OM op dit moment onvoldoende 'vissersboten': "En we vissen in een oceaan vol onrecht."

Bij de blokkade van de A10, die op 30 december georganiseerd werd door Extinction Rebellion, werden er in totaal zo'n 400 mensen aangehouden, waarvan het grootste deel kort daarna zonder boete of identiteitscontrole werd vrijgelaten. Zeven demonstranten die als eersten de snelweg opliepen, bleven iets langer vastzitten. Tot nu was het nog onduidelijk of ze vervolgd zouden worden.

Koffie en thee

"Ze zoeken een martelaarsrol", zegt Otte over de demonstranten. "Ze willen graag een boete, zodat ze naar de rechter kunnen."

"Je kan dit niet met het strafrecht oplossen, omdat we al veel te veel zaken hebben die blijven liggen. Je kunt misschien beter koffie en thee brengen, en geen mobiel toilet. Dat helpt misschien beter dan dat je het strafrecht erbij haalt." Otte benadrukt daarbij dat het om overtredingen gaat en niet om misdrijven.

'Claim'

Dat het OM daarom keuzes moet maken in wie er wel en niet vervolgd worden, noemt Otte 'ongemakkelijk en ongelukkig'. "Maar het is wel de vraag of je hiervoor het kostbare strafrecht moet inzetten."

Wel vindt Otte dat de demonstranten een 'claim leggen op justitie.' "Ze zouden zich moeten realiseren dat, als strafrecht echt zou doen wat mensen zouden willen, er daardoor slachtoffers van andere zaken in de kou komen te staan, omdat die zaken niet opgepakt kunnen worden."

Tweede blokkade

Extinction Rebellion heeft overigens aangekondigd dat het op 24 februari nog een keer de A10 Zuid wil blokkeren. Een deel van de gemeenteraad vreest dat dit stuk van de snelweg vaker het doelwit van demonstraties wordt en wil dat de driehoek (burgemeester, politie en OM) de volgende keer strenger optreedt.