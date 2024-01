Halsema verdedigt politieoptreden A10-protest Extinction Rebellion, maar: "Volgende keer gaat het sneller"

Burgemeester Femke Halsema blijft erbij dat het politieoptreden op de A10 Zuid op 30 december effectief is geweest. Op die dag bezette Extinction Rebellion de snelweg. Het duurde drie uur voordat de demonstranten werden aangehouden. "Het is een goede kans dat het volgende keer sneller gaat", reageert Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

Tijdens het protest was Marjolein Moorman was als locoburgemeester verantwoordelijk voor de inzet van de politie, want Halsema was zelf met vakantie. "Ik zit vanaf een afstandje stiekem mee te kijken. Ik vond het ook spannend, maar heb mij er niet mee bemoeid. Als je het aan iemand anders overlaat, dan laat je het over. Maar ze deden het fantastisch, ze hadden mijn bemoeienis niet nodig", aldus de burgemeester.

Halsema noemde donderdag in het commissiedebat van raadsleden het politieoptreden al effectief, en die boodschap herhaalt ze vandaag. "Het was een vreedzaam protest. Op het moment dat mensen het verbod op de demonstratie overtreden, en dat deden ze op het moment dat ze de snelweg opgingen, dan moeten wij een altijd fases doorlopen. We sommeren en roepen op te vertrekken. Daarna kun je pas optreden, dat kost even tijd. Bij een vreedzaam protest wil je ook geen geweld gebruiken."

En: "Het optreden is in fasen gegaan. De politie moet klaar gaan staan, dat duurt even. Er moeten beslissingen worden genomen. Het is een goede kans dat het volgende keer sneller gaat."

Ze vervolgt: "Zoals ik zei: demonstranten zijn beschermd door de wet. Dat is van groot belang. Je kan niet zomaar op het moment dat ze niet in overtreding zijn gaan aanhouden. Wat wel zo is, dat als men aankondigt opnieuw te gaan demonstreren, de opgedane ervaringen worden op hun conto bijgeschreven en dat helpt hen niet."

Halsema ziet niks in het faciliteren van demonstraties op de A10, nu blijkt dat het vreedzaam is verlopen. "Waar het mee begint is dat demonstreren op de A10 echt gevaarlijk is. Altijd kost dat politie-inzet. Het is een snelweg, anders dan de A12 in Den Haag. Het verkeer rijdt er hard, ze brengen zichzelf en het verkeer in gevaar. Mocht men het opnieuw willen proberen? Wij zullen het niet toestaan."

Waterkanon

In de commissievergadering kondigde de burgemeester al een andere aanpak aan voor 24 februari. "Wij zullen opnieuw operationeel afwegingen maken. We kijken naar de beschikbaarheid van de politie, dat bepaalt ook hoe snel we kunnen optreden. De proportionaliteit: zetten we geweld in en hoe snel zullen we dat doen? En welke ervaringen hebben we met het vorige protest? Dat wegen we opnieuw en dan nemen we er een beslissing", zegt ze daar nu over.

Halsema besluit: "Het inzetten van bijvoorbeeld een waterwerper wordt altijd gewogen. Bij vreedzame demonstranten is het inzetten van geweldsmiddelen niet wenselijk, tegelijkertijd zijn ze wel in overtreding."

Bekijk hierboven de hele uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester, waarin de burgemeester ook ingaat op haar opinieartikel in de Engelse krant The Guardian met de titel: 'Als burgemeester van Amsterdam zie ik dat Nederland het risico loopt een narcostaat te worden'.