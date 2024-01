Extinction Rebellion kondigt nieuwe blokkade op de A10 aan: 24 februari

Bij de vorige demonstratie op de A10 werden vierhonderd demonstranten aangehouden. Bijna allemaal zijn ze in bussen vervoerd naar Noord en zonder ID-controle weggestuurd. Rond 12.30 uur die dag gingen honderden actievoerders de snelweg op, nadat een kleinere groep even verderop een toerit van de A10 waren opgelopen. Omdat er een gevaarlijke situatie ontstond, zette Rijkswaterstaat op alle rijbanen een rood kruis, zodat er helemaal geen auto's meer reden.

Vervolgens liepen honderden demonstranten die zich bij het oude kantoor van de ING hadden verzameld de snelweg op. Het duurde vervolgens uren voordat de politie ingreep. Pas rond 15 uur werd besloten in te grijpen. Pas aan het einde van de middag waren alle actievoerders aangehouden. In totaal werden er vierhonderd demonstranten opgepakt. Zij werden kort daarna met een waarschuwing naar huis gestuurd. Zeven van hen worden nog verdacht van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg.

De politie noemde de actie levensgevaarlijk. Extinction Rebellion schrijft in een persbericht dat het volstrekt veilig en verantwoord is verlopen. "Laat één ding duidelijk zijn: wij stoppen niet zolang ING volhardt in zijn vernietigende financieringsbeleid. De bank is van plan nog zestien jaar door te gaan met het financieren van de fossiele industrie en is daarmee een van de aanjagers van de klimaat- en ecologische crisis."

De actiegroep verwacht 'een veel hogere' opkomst dan de vorige keer. De bank huist al jaren niet meer in het pand waar Extinction Rebellion voor de deur protesteert.