Vragen oppositie over klimaatactivisten A10: "Wat waren instructies voor politie?"

Denk en JA21 hebben schriftelijke vragen gesteld over de blokkade van de A10 Zuid afgelopen zaterdag door Extinction Rebellion. Beide partijen vragen zich af waarom de politie niet eerder heeft ingegrepen.

Zo vraagt JA21-raadslid Cas van Berkel om 'alle communicatie binnen de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie, red.) en van de driehoek met andere partijen over dit onderwerp'. Hij wil ook weten wat de instructies waren die de Mobiele Eenheid heeft gekregen en welke maatregelen er genomen waren om de activisten te verwijderen als ze toch de snelweg op zouden lopen. Süleyman Koyuncu (Denk) spreekt van 'de perceptie van een ongelijke aanpak tussen de klimaatdemonstratie en andere protesten'. Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op de taxiprotesten die deze zomer plaatsvonden. De politie sleepte toen taxi's die de weg blokkeerden weg, waardoor er snel een einde kwam aan de protesten.

Quote "Hoe waarborgt het college dat alle demonstraties gelijk worden behandeld" Süleyman Koyuncu, Denk

"Hoe waarborgt het college dat alle demonstraties gelijk worden behandeld en dat er geen sprake is van ongerechtvaardigde partijdigheid in de omgang met verschillende soorten demonstranten", vraagt Koyuncu. "Kan het college bevestigen dat bij de recente klimaatdemonstratie op de A10 dezelfde wettelijke normen en handhavingsprincipes zijn toegepast als bij andere demonstraties in de stad?" Van Berkel stelt dat er zaterdag 'ernstige verkeershinder is ontstaan voor goedwillende burgers die deze belangrijke verkeersader daardoor niet konden gebruiken'. "Wanneer zulke acties worden gefaciliteerd, zal dit ruiken naar meer. Voor JA21 is het simpel, het OM moet vervolgen", schreef zijn partij op Twitter.

Quote "Wanneer zulke acties worden gefaciliteerd, zal dit ruiken naar meer" JA21

Hoewel burgemeester Halsema het blokkeren van de A10 Zuid had verboden , stonden er voorafgaand aan de blokkade slechts enkele tientallen agenten van de zogeheten Vredeseenheid. De rest van de Mobiele Eenheid was wel met meer dan tien busjes in de buurt, maar stond een heel stuk verderop geparkeerd.

Blokkade A10 Zuid door Extinction Rebellion AT5

Ook stonden agenten niet in de buurt van de vangrail. Het weghalen van de demonstranten liet uren op zich wachten en hoewel ze formeel waren 'aangehouden', zijn de gegevens van vrijwel alle opgepakte demonstranten niet genoteerd. Het lijkt er niet op dat er in de Stopera over de handelswijze van de driehoek gedebatteerd kan worden, de partijen moeten eerst wachten op beantwoording van de vragen. Dat duurt vaak een week of zes.

