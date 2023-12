Lijkt klimaatdemonstratie A10 op blokkades Haagse A12? "In Amsterdam wel ingewikkelder"

Morgen is Extinction Rebellion, ondanks het verbod van de burgemeester, voornemens de A10 te blokkeren. In Den Haag deden verslaggevers van Omroep West al tientallen keren verslag van de blokkade van de A12. Wij gingen bij ze langs om te vragen wat we kunnen verwachten.

Ivar Lingen van Omroep West schat dat de actiegroep Extinction Rebellion zo'n dertig keer de snelweg in Den Haag blokkeerde. "In het begin was het nieuw en spannend, maar na zoveel keer heb je het ook wel weer gezien", vertelt de redactiechef. "Meestal duurde het een aantal uur, maar de laatste paar keren was het soms ook met een half uur klaar."

Volgens Lingen is de A12 gemakkelijker te bereiken dan de A10. "Het is de enige snelweg die we in Den Haag hebben. Die zit naast het Malieveld op de plek waar altijd wordt gedemonstreerd. Dus het is heel logisch en makkelijk voor demonstranten om al demonstrerend de snelweg op te lopen. In Amsterdam is dat wel wat ingewikkelder, daar heb je langere op- en afritten", vertelt hij.

Burgemeester Halsema heeft de demonstratie op de A10 verboden. Ze maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de VU en veiligheid van andere de weggebruikers en de demonstranten zelf. Lingen heeft in Den Haag geen gevaarlijke verkeerssituaties gezien of verhalen gehoord over langere aanrijdtijden van hulpdiensten. "Omdat eigenlijk alles georkestreerd was, wisten veel mensen waar ze aan toe waren. Maar ik ben heel benieuwd, wat er morgen gaat gebeuren."