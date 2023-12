Extinction Rebellion over blokkeren A10: "Er komt hoe dan ook een demonstratie"

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion gaan sowieso demonstreren, of de gemeente het plan om de ring A10 te blokkeren faciliteert of niet. Burgemeester Halsema sprak donderdag haar zorgen uit over de plannen. Maar volgens de groep is het nou juist aan de gemeente om de Amsterdammers te beschermen; voor eventuele gevaren op de ringweg, maar ook voor de gevolgen van de klimaatcrisis.

30 december wil Extinction Rebellion (XR) 'escaleren', zegt woordvoerder van de actie Let de Jong. Plan is om de weg te blokkeren voor het voormalig hoofdkantoor van de bank ING. De groep wil dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. Op de vraag of ze niet beter bij het huidige hoofdkantoor kunnen actievoeren, antwoordt De Jong: "Het moet gebeuren op een plek waar niemand om ons heen kan. We hebben de afgelopen twee jaar meer dan honderd keer gedemonstreerd tegen de ING. We willen dat mensen weten wat er met ons belastinggeld - dat we overmaken aan de ING - gebeurt."

Veiligheid

Donderdag sprak burgemeester Halsema haar zorgen uit bij de raadscommissie, na vragen van raadslid Cas van Berkel (JA21). Ze benoemde het VUmc, dat bereikbaar moet blijven voor personeel, de weg zou niet moeten worden geblokkeerd voor hulpdiensten. De Jong zegt daarover dat ze ambulances en hulpdiensten altijd doorlaten.

Ook de veiligheid van weggebruikers en de protestanten zelf zou in het gedrang kunnen komen, volgens de burgemeester. De Jong: "Als de ING zo doorgaat ontstaat er een gevaarlijke situatie. En de ring is vaker afgesloten, zoals voor werkzaamheden aan de een tunnelbak voor station Zuid." Volgens XR zou dat nu weer mogelijk moeten zijn. Ook wordt het feest dat in 2025 zal plaatsvinden voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam genoemd. "En wij willen er ook nog eens voor zorgen dat Amsterdam nog 750 jaar lang bestaat. Als het zo doorgaat is dat namelijk niet het geval."

Politiecapaciteit

Ook de politiecapaciteit komt voor in het lijstje met zorgen van Halsema. "De politiecapaciteit staat onder druk", zegt ze tegen de raadsleden. "Zo hadden we eind november 23 demonstraties in de stad en ook nog Nederland - Ierland. De politie was toen op." Vanwege de voorbereidingen voor oud en nieuw zou er ook schaarste zijn. Let de Jong reageert: "Wij vragen niet om grootschalige politie-inzet, maar om het waarborgen van ons recht op protest."

De gemeente zou de demonstratie kunnen verbieden, al zegt de burgemeester dat ze het gevoel heeft dat de overleggen tussen de partijen nog ergens toe kan leiden. Het punt van XR lijkt duidelijk: "We gaan sowieso demonstreren."