Halsema wil in gesprek met Extinction Rebellion over aangekondigde klimaatblokkade op A10

Halsema moest het bericht rond het middaguur vanuit de media vernemen. "De A10 is natuurlijk een doorgaande weg en gevaarlijk. Dat zou mijn eerste reactie zijn. Demonstratierecht is belangrijk en dient beschermd te worden. Dus ik denk dat ik eens samen met mijn ambtenaren in gesprek met hen moet, voordat we allerlei oordelen verder gaan geven."

Andere weg

Hoewel organisatoren van de blokkade ook betrokken waren bij de blokkades van de A12 in Den Haag, weet Halsema niet of het om vergelijkbare acties gaat. "De A10 is echt een andere weg."

Vlakbij de A10 Zuid ligt het VUmc, dat hoogstwaarschijnlijk problemen zal ondervinden door een blokkade van de snelweg. "Dus ik wil eerst eens even met Extinction Rebellion gaan praten en kijken wat hun plan nou eigenlijk is", reageert Halsema. "En dan gaan wij met de driehoek (gemeente, politie, justitie) kijken hoe we daarmee omgaan."