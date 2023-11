Extinction Rebellion wil A10 Zuid blokkeren

De blokkade wordt mede georganiseerd door klimaatactivisten die betrokken waren bij de dagelijkse blokkades van de A12 in Den Haag. Extinction Rebellion heeft vaker blokkades in Amsterdam georganiseerd, maar het ging hier nooit eerder om snelwegen.

Reactie ING

Een woordvoerder van de ING laat weten dat de bank ook bezorgd is over klimaatverandering. "Maar we zijn het niet eens met de radicale en onrealistische stappen die zij eisen. Wij vinden hun aanpak om hun wil op te leggen onaanvaardbaar, zeker waar dit gepaard gaat met verstoring en schade of zelfs intimidatie van ING-medewerkers, onze klanten en de samenleving in het algemeen."

De bank stelt dat er inderdaad duurzame energie nodig is, maar dat het ook algemeen bekend is dat de samenleving in de nabije toekomst afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen. "De capaciteit en de infrastructuur om snel over te schakelen op 100% hernieuwbare energie is er simpelweg nog niet. Wij willen deel uitmaken van de oplossing in plaats van de makkelijke weg te kiezen en ons terug te trekken uit fossiele brandstoffen."