Halsema bepaalt zelf aanpak A10-blokkades, ondanks oproep minister: "Onze eigen afweging"

Burgemeester Halsema is niet van plan om de oproep van demissionair minister Yesilgöz om strenger in te grijpen bij demonstraties per definitie te volgen. Volgens haar is het aan de lokale driehoek om de aanpak te bepalen en niet de bevoegdheid van de minister. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester' geeft ze wel aan 'ongeduldiger' te zullen zijn bij een volgende wegblokkade.

Volgens de burgemeester is het van belang om de bestuurlijke verhoudingen in orde te hebben bij demonstraties, de lokale driehoek bepaalt. "Wij nemen die verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij de A10 buitengewoon serieus. Wij zijn daarbij beperkt door wet- en regelgeving en internationale jurisprudentie. Met die beperkingen van demonstratievrijheid en de jurisprudentie zo goed mogelijk te opereren en de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te hebben."

Dat er bij de wegblokkades van Extinction Rebellion geen geweld wordt gebruikt, betekent dat het demonstratierecht voor de groep stevig is, aldus de burgemeester. "Ze maken gebruik van hun demonstratievrijheid, en in de Europese jurisprudentie is vastgelegd dat blokkades daar deel van uit kunnen maken. We grijpen wel in en doen dat zo snel mogelijk, maar moeten wel rekening houden met de rechtspraak."

Maar toch werd er bij de vorige blokkade uiteindelijk ingegrepen vanuit het strafrecht. "Justitie heeft de opdracht gegeven om op te treden om te beëindigen. Het strafbare feit werd vastgesteld dat had tot doel om de demonstratie te beëindigen en dat is gebeurd."

Dat de minister de behoefte voelt om stevig op te treden rondom deze demonstraties, begrijpt Halsema, maar: "Ik snap dat de minister van Justitie de behoefte heeft om daar stevig in te opereren. Maar ik denk dat het toch goed is om te blijven vaststellen dat lokale driehoeken echt operationele beslissingen nemen waarbij ook echt rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het belang van het verkeer om over de A10 door te kunnen rijden. En het belang voor nood- en hulpdiensten om niet gehinderd te worden."