Politie en OM gaan ter plekke boetes uitdelen bij overtredingen demonstranten: "De maat is vol"

Actievoerders die de wet overtreden kunnen vanaf nu een sneller en harder politieoptreden verwachten, bijvoorbeeld een directe boete. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Snelwegblokkades zoals die van Extinction Rebellion (XR) op 30 december zijn onder meer de aanleiding voor de verklaring.

De nieuwe lijn is afgesproken tijdens een spoedoverleg met demissionair minister van Justitie Dylan Yeşilgöz. "De maat is vol", staat geschreven in de verklaring. "Deze acties ondermijnen het draagvlak voor het demonstratierecht. Van dat recht mag geen misbruik worden gemaakt."

Naast de illegale blokkades door XR waren ook boerenprotestacties en protesten waarbij bepaalde leuzen werden geroepen een reden voor dit besluit. Politie en OM noemen dit geen protesten meer, maar illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. "Daar komen actievoerders niet mee weg."

Tijdens de blokkadeactie van XR eind december op de A10 werden de meeste actievoerders na hun aanhouding zonder een boete weer naar huis gestuurd. De milieuactivisten hebben voor 24 februari een nieuwe actie op de A10 aangekondigd.

De Amsterdamse politiebond ANPV is blij met het besluit. "Dat zal een keertje tijd worden", zegt woordvoerder Fred Driessen. "Ze zijn er eigenlijk veel te laat mee."

Volgens hem is het voor de politiemensen moeilijk te verkroppen dat ze wel mensen zonder licht moeten beboeten, maar snelwegblokkeerders vrijuit laten gaan. "Als de milieu-terroristen ermee wegkomen, verdwijnt de motivatie om bonnen elders uit te delen", zegt Driessen.