Gewapende overval bij tabakszaak in West

Nadat de twee verdachten buit hadden gemaakt, zijn zij hard weggerend. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in de buurt nu naar de twee mannen wordt gezocht.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er precies is buitgemaakt. Het gebied rond de tabakszaak is afgezet met lint. De politie stelt een onderzoek in naar de overval.